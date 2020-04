Çarptıkları atı yaralı halde yolun ortasında bıraktılar

Kaynak: İHA

Çarptıkları atı yaralı halde yolun ortasında bıraktılarKİLİS - Kilis 'te, araç çarpması sonucu yaralanan at veterinerin uzun uğraşları sonucu ayağa kaldırılarak sağlığına kavuşturuldu. Kilis'te Kanal Boyu caddesi üzerine yerde yaralı olarak yatan bir at gören vatandaşlar durumu Kilis Belediyesine bildirdi. Belediye Veterineri İbrahim Halil Makas ile hayvan barınağında görevli personel tarafından uzun süredir yerde yatan ve her tarafı yara bere içerisinde olan ata ilk tedavisi yapıldı. Atın tedavisi yapıldıktan sonra sahibine teslim edilecek. Belediye Veterineri İbrahim Halil Makas, çağrı üzerine olay yerine geldiklerini ifade ederek, "hayvan kaza yapılması sonucu yaralanmış, bizde ilk müdahalelerini yaptık. Tedavisini yaptıktan sonra atı sahibine teslim edeceğiz" dedi.