Haberler » Ekonomi » 'Carrefour Bio Organik Süt' raflardaki yerini aldı - Ekonomi

"Carrefour Bio Organik Süt" raflardaki yerini aldı

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, kaliteli ve güvenilir ürünleri en uygun fiyat politikasıyla müşterileriyle buluşturmak adına ilklere imza atmaya devam ediyor.

22.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:02
Sabancı Holding ve Grup iştiraki CarrefourSA, kaliteli ve güvenilir ürünleri en uygun fiyat politikasıyla müşterileriyle buluşturmak adına ilklere imza atmaya devam ediyor.
Carrefour'dan yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA, gıda perakendeciliğinin ilk öz markalı (private label) organik sütü Carrefour Bio Organik Süt'ü, raflarına taşıyarak müşterileriyle buluşturdu.
CarrefourSA'nın öz markalı ilk organik sütü Carrefour Bio Organik Süt, CarrefourSA tarafından uluslararası standartlarda denetlenen Ak Gıda tarafından üretiliyor. Sütün uzun süre ilk günkü tazeliğini ve doğallığını koruyabilmesi için UHT olarak bilinen, ürünün besin değerini etkilemeyecek şekilde, kısa süre ile yüksek ısıl işlem uygulanarak hijyenik ortamda paketlendi.
Doğal, katkısız ve minimum yüzde 3 süt yağı içeren Carrefour Bio Organik Süt, organik tarım mevzuatlarına uygun olduğu Ecocert Imo Denetim ve Belgelendirme Limited Şirketi (TR-OT-003) tarafından sertifikalandırıldı.

Carrefour Bio Organik Süt, ilk etapta Gurme CarrefourSA'larda 6,45 TL'den satışa çıkarken yakın zamanda tüm CarrefourSA marketlerindeki yerini alacak.

Sabancı Holding, Carrefour, Ak Gıda, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:00  Dicle Elektrik'ten "Her ay bir kitap" projesi
15:46  Türk kahvesi Antalya'da yetişecek
15:49  Son Dakika: Eski ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen süre 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı
15:48  Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Aikaterini Sakellaropulu oldu
15:43  Kahramanmaraş'ta 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan var
22.01.2020 16:00:44