Haberler » Ekonomi » Carrefour, Brezilya'da Makro'nun 30 mağazasını satın alıyor - Ekonomi

Carrefour, Brezilya'da Makro'nun 30 mağazasını satın alıyor

Uluslararası süpermarketler zinciri Carrefour, Brezilya'daki rakibi Makro'nun 30 mağazasını 453.69 milyon dolar karşılığında satın alacak.

17.02.2020 16:57 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:57Carrefour, Brezilya'da Makro'nun 30 mağazasını satın alıyor

Fransa merkezli uluslararası süpermarketler zinciri Group, 'daki rakibi Makro'nun 30 mağazasını 453.69 milyon dolar karşılığında satın almak için anlaştığını duyurdu.

Makro Brezilya'daki operasyonlarına ülkenin en zengin bölgesi olan Sao Paulo'daki 24 mağazasında devam edecek. Macro'nun sahibi olan SHV Holding ise herhangi bir işlem fiyatı açıklamadı.

Carrefour satın almayla alakalı haberleri doğrularken, Brezilya medyasında yer alan Makro'nun bütün mağazalarındaki operasyonlarına devam edeceği haberlerini yalanladı.

350 BİN ÇALIŞANI VAR

Bugün, 350 bin çalışanı ile Avrupa'nın bir numaralı perakende zinciri olan Carrefour Grup'un 30 ülkedeki 12 bin 300 mağazasını yılda ortalama iki milyar kişi ziyaret ediyor.


Carrefour, Sao Paulo, Brezilya, Ekonomi

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
17.02.2020 17:26:57