Carrefoursa.com, Fırsat Cuması ile Rekor Kırdı

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:23



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:23

CarrefourSA'nın e-ticaret platformu carrefoursa.com, fırsat cuması süresince müşterilerinden gördüğü ilgiyle rekora imza attı.23 Kasım Cuma günü saat 00.00 itibarıyla sitenin günlük trafiği, bir yıl önce düzenlenen fırsat cumasına oranla 8 katına, anlık trafiği ise 12 katına çıktı.Fırsat cumasının gece 00.00'da başlamasıyla birlikte carrefoursa.com'un anlık trafiği, normal bir güne oranla 12 kat birden artarken ortalama günlük trafiği de, geçen sene düzenlenen fırsat cumasına kıyasla 8 kat yükseldi. Alışverişini internet üzerinden yapmayı tercih edenlerin oturum süresi yüzde 51 artış gösterirken bir önceki yıla oranla 5 kat fazla yeni kullanıcı, alışveriş yaptı. Dönüşüm oranı da yüzde 127 artan carrefoursa.com, ilk 1,5 saatte, 2017 fırsat cumasında gerçekleşen toplam satışı geride bıraktı. Fırsat cuması kapsamında gerçekleştirilen toplam satış ise geçen seneye oranla 13,5 katı artış gösterdi.En çok deterjanlar tercih edildiMüşteriler, fırsat cuması ile yüzde 50'ye varan indirimlerin sunulduğu ürün gruplarından en çok deterjanları tercih ederken deterjanları televizyonlar, ağız bakım ürünleri, yaş mamalar ve tıraş ürünleri izledi. İstanbul, Ankara ve İzmir'in dışında en çok alışveriş yapan iller; Adana, Bursa, Antalya, Gaziantep, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Kocaeli, Konya ve Denizli olurken yoğun talep nedeniyle birçok fırsat ürünü, günün ilk saatlerinde tükendi. - İSTANBUL