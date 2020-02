CarrefourSA'dan 2019'da 6,4 milyar lira ciro

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, 2019'da cirolarının önceki yıla göre yüzde 23 artışla 6,4 milyar liraya yükseldiğini belirterek, 2020'ye 100 yeni market yatırımı hedefiyle başladıklarını bildirdi.Kartallıoğlu, 2019 faaliyetleri ve 2020 hedeflerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, CarrefourSA'nın "Yeni Nesil Market" anlayışıyla geçen yıl günde ortalama 500 bin müşteriye ulaştığını, cirosunu yüzde 23 artırarak 6,4 milyar liraya yükselttiğini aktardı."Yeni Nesil Market" anlayışlarından bahseden Kartallıoğlu, "Anlayışımız, yenilenen reyon tasarımından alışveriş için sağladığımız ferah ortama, müşteri deneyimleri çerçevesinde oluşturduğumuz geniş ürün yelpazesinden müşteri odaklı hizmet kalitesine, dijital süreçlerin marketlerimize entegrasyonundan alışverişi keyifli kılan etkenlere kadar bir bütün olarak görüyor, hizmet anlayışımızı bu eksende sunuyoruz." ifadelerini kullandı.Kartallıoğlu, 2019'da Metropol İstanbul ve Hilltown Karşıyaka açılışlarıyla hiper market sayısını 30'a çıkardıklarını kaydederek, süper ve mini marketleri yenilemeye devam ettiklerini, yıl sonu itibarıyla 371 süper ve 208 mini market sayısına ulaştıklarını bildirdi.Gurme marketlerine verdikleri öneme değinen Kartallıoğlu, bu çerçevede Maslak, Büyükçekmece, Ömerli gibi yerleşim yerlerinde açılışlar gerçekleştirerek Gurme ağını 25'e çıkardıklarını, yılı, yüzde 35'i kadın olan 10 bin 456 çalışan ve 634 marketle kapattıklarını aktardı.Yaş sebze-meyve, kırmızı et ve deniz mahsullerinde sürdürülebilirliğe katkıKartallıoğlu, şef Vedat Başaran'ın danışmanlığında Forum İstanbul, Marmara Forum ve MarmaraPark gibi 12 markette Lezzet Arası'nı müşterileriyle buluşturduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı"Kasap ve balık reyonlarından alınan herhangi bir ürünün hemen pişirtilebilmesi veya paket servis hizmeti alınabilmesinin yanı sıra sulu yemek, salata, tatlı ve benzeri alternatifleriyle gastronomik bir özgürlük sunan Lezzet Arası, market alışverişinden bağımsız bir şekilde, bulunduğu lokasyonlarda büyük ilgi görüyor. Günlük ortalama hafta içi 6 bin, hafta sonu da 9 bin kişiye hizmet veren restoranlarda geçen sene 358 ton balık, 526 ton kasap ürünü tüketildi."Kartallıoğlu, CarrefourSA'nın son birkaç yıldır yaş sebze-meyve, kırmızı et ve deniz mahsullerinde sürdürülebilirliği odağına alarak gerçekleştirdiği faaliyetlere 2019'da da devam edildiğini bildirdi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi ile 3 yıldır devam eden iş birliği çerçevesinde yıl boyunca müşterilere kaliteli, güvenilir ve en uygun fiyatla taze yaş sebze-meyve ulaştırdıklarını kaydeden Kartallıoğlu, kooperatife üye yerli üreticilerin iş birliğiyle üretilen ürünleri reyonlarına taşıdıklarının bilgisini verdi.Benzer şekilde sürdürülebilir balıkçılığa olan destekleri kapsamında yıl boyunca müşterilere 70-80 çeşit balık sunarken 2020 itibarıyla marketlerde kara midye satışına da başladıklarını belirten Kartallıoğlu, 2019'da 8 bin ton balık ve deniz mahsulü sattıklarını aktardı.Kartallıoğlu, kaynağı belli, Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı, veteriner kontrollü, hijyenik şartlarda yetiştirilerek İslami usullere uygun olarak kesilen yüzde 100 yerli besi hayvanlardan elde edilen kırmızı etleri de müşterilerle buluşturduklarını kaydederek, tüm bu alanlarda yerli ürün ve uygun fiyat politikasıyla müşterilerin tercihi haline geldiklerini vurguladı."Ünlü Mamuller" reyonuyla hem Türkiye'den hem de dünya mutfaklarından ekmek çeşitlerinden yaş ve kuru pasta çeşitlerine, organik ve glütensiz özel unlu mamullere kadar onlarca ürünle hizmet verdiklerini hatırlatan Kartallıoğlu, "Şarküteri reyonumuz, 30'a yakın ilden 551 adet peynir çeşidi, ithal peynir, 335 et ürünü ve şarküteri çeşitleriyle göz dolduruyor." ifadesini kullandı."e-ticaret satışlarımızı yüzde 102 artırdık"Kartallıoğlu, sektörde öz markalı ürünleri geliştiren ve ilk organik öz markalı ürünler çıkaran perakendeci olduklarını belirterek, öz markalı toplam 500 farklı ürün sunduklarını bildirdi.Bu ürünlerin reyona gelene kadar geçtiği titiz süreçte bahseden Kartallıoğlu, 2019'da en çok Carrefour marka yumurta, süt, su ve kuruyemiş gibi ürünlerin tercih edildiğini, 2019'da öz markalı ürünlerins atışında önceki yıla göre yüzde 55 artış yakaladıklarını kaydetti.Kartallıoğlu, CarrefourSA'nın e-ticaret alanındaki faaliyetlerine değinerek, "Online alışveriş platformumuz Carrefoursa.com ile trafiğimizi yüzde 100'ün üzerinde, satışlarımızı da yüzde 102 artırdık. Aylık ortalama 4 milyon ziyaretçimizin yüzde 80'i mobil cihazlardan geliyor. Mobil uygulamamızın indirilme sayısı 520 bini geçti." bilgilerini verdi.Hepsiburada ile HepsiExpress olarak adlandırdıkları iş birliğine değinen Kartallıoğlu, siparişlerin, CarrefourSA marketlerinde hazırlanarak müşterilere ulaştırıldığını bildirdi.Gıda dışı ürünlerde de yükselen değer CarrefourSAKartallıoğlu, taze gıdada yakalanan başarıların elektronikten sokak ve evcil hayvanlara, okul alışverişinden oyuncağa kadar gıdanın haricindeki ürünlerde de yakalandığını belirterek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:"Gerek beyaz eşya gerekse küçük ev aletleri konusunda çok geniş bir elektronik ürün yelpazesine sahibiz. Marka ve fiyat alternatifleri sunuyor, kampanyalarla müşterilerimizin taleplerine cevap veriyoruz. Gerek marketlerimizden temin edilebilmeleri gerekse Türkiye'nin dört bir yanına kargo hizmetimizin olması, elektronik ürünlerinde CarrefourSA'nın tercih edilmesini sağlıyor. Evcil ve sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına sürekli olarak kampanyalar düzenliyoruz. Yalnızca evlerdeki değil, barınaklardaki küçük dostlarımızın da ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlıyoruz. Ülkemizin geleceği çocuklarımızı önemsiyoruz, kalite kontrol süreçlerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getirerek hem kaliteli ve güvenilir hem de fiyat alternatifi bulunan kırtasiye ürünlerini ve oyuncakları reyonlarımıza getiriyoruz."Kartallıoğlu, CarrefourSA'nın sürdürülebilir projelerine değinerek, 2019'da Temel İhtiyaç Derneği ve Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market'e verdikleri desteği sürdürerek ihtiyacı olanlara yardımları devam ettirdiklerini anlattı.Tarımda çocuk işçiliğine karşı UNICEF ile bu yıl da omuz omuza çalıştıklarını, Dünya Çocuk Günü'nde marketlerde çocuklara haklarını anlattıklarını kaydeden Kartallıoğlu, Toplum Gönüllüleri Vakfı ile düzenledikleri Her Paket Bir Miniğe Destek kampanyası kapsamında 1000 çocuğun kırtasiye ihtiyacını karşıladıklarını bildirdi.Kartallıoğlu, "Deha Biodizel ile marketlerde bitkisel atık yağları toplamayı sürdürdük. Ataşehir Belediyesi ile e-atıkları toplayarak Tohum Otizm Vakfı'na katkıda bulunduk. HayKonFed ile iş birliğimizi sürdürerek sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacına destek olduk." ifadesini kullandı."2020'de büyüyen bir CarrefourSA olacak"Kartallıoğlu, 2020 yılının CarrefourSA adına büyüme yılı olacağını, yıla 100 yeni market yatırımı hedefiyle başladıklarını ve Lezzet Arası'nı yaygınlaştırmaya devam edeceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:"İnsan kaynaklarından market süreçlerine kadar geniş bir alanda dijitalleşme sürecimizi artırarak devam ettireceğiz. E-ticarete odaklanıp farklı platformlardaki erişilebilirliğimizi artıracağız. Yaş sebze-meyve, balık ve deniz mahsulleri ile kırmızı et alanlarında yerel üreticiyi desteklemeye, yerli ürünleri reyonlarımıza getirmeye devam edeceğiz. Unlu mamullere odaklanarak çeşidimizi artıracağız. Outlet alanlarımızı yaygınlaştıracağız. Öz markalı ürün yelpazemizi genişleteceğiz, yılın hemen başında müşterilerimizle buluşturduğumuz Türkiye'nin öz markalı ilk organik sütü Carrefour Bio Organik Süt gibi yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz."