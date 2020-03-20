CarrefourSA'dan koronavirüs önlemleri
AVM içerisindeki mağazalar hariç tüm CarrefourSA'lar yarından itibaren 08.00-09.00 saatleri arasında sadece 60 yaş ve üzeri müşteriler için açık olacak.
20.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:27
AVM içerisindeki mağazalar hariç tüm CarrefourSA'lar yarından itibaren 08.00-09.00 saatleri arasında sadece 60 yaş ve üzeri müşteriler için açık olacak.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi