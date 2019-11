CarrefourSA deniz mahsulü çeşitliliğine kara midyeyi de ekledi

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izlemesi sonucu onay vermiş olduğu Erdek açıklarındaki midye yetiştiricilik tesislerinden midye almaya başladıklarını belirterek, "Böylelikle bir ilke daha imza atarak canlı kara midye satışı gerçekleştiren tek gıda perakendecisi olduk." dedi.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, kaliteli ve güvenilir ürünleri en iyi fiyat politikasıyla müşterilerine ulaştırmak adına desteklediği sürdürülebilir balıkçılık faaliyetleri kapsamında deniz mahsullerine ilişkin yeniliklerini açıkladı.

Yeniliklere ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan CarrefourSA Genel Müdürü Kartallıoğlu, müşterilerinin balık tüketimini artırmak amacıyla bir yandan tedarik zincirinin genişletilmesi, satın alma hacminin artırılması, lojistik sisteminin yenilenmesi ve balık reyonlarının değişimi gibi sektörde fark yaratan birçok yatırımlara imza attıklarını kaydetti.

Türkiye'nin bir numaralı balıkçısı olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Kartallıoğlu, kültür balıkçılığını destekleyerek reyonlarına yılın 12 ayı 60-70 çeşit balık getirebildiklerini söyledi.

Kartallıoğlu, sürdürülebilirlik anlamında her türlü kalite standardına, av boylarına sahip çıktıklarını anlatarak, şunları aktardı:

"Türkiye'de balık üretimi maalesef bizim istediğimiz seviyede değil ama bunu artırmak istiyoruz ve burada da başı çeken bir kuruluşuz. Türkiye'de hala kişibaşı balık tüketimi 7-8 kilogram civarında. Bu Avrupa'da 25 kilogram. Son derece sağlıklı olan balığın tüketimi gittikçe artıyor. Karadeniz Bölgesi bu anlamda çok özel, kişibaşı 25 kilogram balık tüketiliyor. Bu tüketim İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da 1-2 kilogramlara kadar düşüyor. Bu sene 25 yeni reyon yatırımı gerçekleştirerek balık reyonlarımızın sayısını 184'e çıkarttık. Önümüzdeki sene balık reyonlarımızın 200'leri geçtiğini göreceğiz. CarrefourSA'nın balık operasyonunda 22'si Su Ürünleri Mühendisi olmak üzere toplam 385 kişinin görev yapıyor."

- "Kara midye satmaya başlayacağız"

Kartallıoğlu, Türkiye'nin önemli bir sokak lezzeti olan ve zaman zaman sağlıklı olduğuna güvenilemeyen kara midye satmaya başlayacaklarını belirterek, "Güvenli çiftlik midyelerini reyonlarımızda satışa sunmak için yaklaşık bir yıldır yerinde süreci takip ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izlemesi sonucu onay vermiş olduğu Erdek açıklarındaki midye yetiştiricilik tesislerinden midye almaya başladık. Böylelikle bir ilke daha imza atarak canlı kara midye satışı gerçekleştiren tek gıda perakendecisi olduk." diye konuştu.

Müşterilerin dilerlerse balık reyonundan canlı halde midyelerini alabileceğini, dilerlerse de Lezzet Arası restoranlarında dolma ve tavasını tüketebileceğini dile getirdi.

Kartallıoğlu, herhangi bir CarrefourSA marketinden alınan balığın etiketine bakıldığında o balığın hangi tedarikçiden alındığını, hangi bölgeden avlandığını ya da hasat edildiğinin öğrenilebildiğini söyledi.

Balığın, av mevsiminin başlayıp çeşitliliği artmasıyla birlikte satışı artan bir ürün olduğuna işaret eden Kartallıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balığın bulunabildiği dönemlerde et satışına yakın miktarda balık satışı gerçekleştiriyoruz. Sene sonuna 8 bin ton balık ve deniz mahsulü satışı hedefliyoruz. Balığı yalnızca reyonlarımızdan satmıyoruz, mevcut 12 adet Lezzet Arası restoranımızda da balık, en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Bugün için Lezzet Arası restoranlarımızın bulunduğu marketlerimizdeki balık satışının toplam balık satışımıza yüzde 30'a varan katkı sağladığını dile getirebiliriz."

- "Ticaretin önündeki kotalama gibi şeyleri yanlış buluyorum"

Kartallıoğlu, yıl sonunda yaklaşırken hedeflerin çoğuna ulaştıklarını anlatarak, "Geldiğimiz noktada pazardan önemli bir pay alıyoruz. Bunu tamamen kendi metrekaremizde satış performansımızı artırarak gerçekleştirdik." dedi.

Perakende Yasası'nda özel markalara (private label) kota konulmasından CarrefourSA'nın nasıl etkileneceğine ilişkin soru üzerine Kartallıoğlu, özel marka denilen konunun bütün dünyada gündeme geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Avrupalı ülkelerde özel markanın toplam satışlara oranı neredeyse yarı yarıya, bizim bağlı olduğumuz Carrefour Grup'ta neredeyse satışların 3'te 1'i. Türkiye'de ise böyle bir doygunluk söz konusu değil. Ticaretin önündeki kotalama, düzenleme gibi şeyleri aslında son derece yanlış buluyorum. Eğer serbest piyasa ekonomisinde isek müşterilerin talepleri doğrultusunda perakendeci kendini adapte etmeye mecburdur. Eğer müşteri talebi varsa perakendeci bunun arkasında durabiliyorsa ve yeterli, iyi kaliteyi daha ucuz bir fiyatla müşteriye ulaştırabiliyorsa bu kota kimin aleyhine olur? Müşterinin aleyhine herhangi bir aksiyon almaktan yana değiliz."

- "Avrupalının sofrasına gelen 3 balıktan 1'i Türkiye'den"

Kartallıoğlu, Türkiye'nin aslında dünyanın en önemli balık üreticilerinden biri olduğunu, Avrupa'da 8. büyük balık üreticisi konumunda bulunduğunu aktararak, "Avrupalının sofrasına gelen 3 balıktan 1'i Türkiye'den geliyor ama iç piyasamız canlı değil ama zaman içerisinde bunun artmasını bekliyoruz." dedi.

Enflasyondaki düşüşe ilişkin soru üzerine Kartallıoğlu, "Enflasyon aşağıya geliyor demek fiyatlar ucuzluyor demek değil. Enflasyon, artış hızını ifade ediyor. Bunu reyonlarımızda görüyoruz. Meyve sebze gruplarında sıfıra yaklaştık. Fiyatların artış hızı yavaşlıyor." yanıtını verdi.

Kartallıoğlu, hamsiyi büyük bir heyecanla beklediklerini ifade ederek, "Geçen sene kilosu 3,5 liradan hamsi satmıştık. Havalar soğuyunca öyle bir hamsi gelecek ki hevesle bekliyoruz." diye konuştu.

Konuşması sırasında arkasında yer alan reyondan canlı yengecin yere düşmesi üzerine Kartallıoğlu'nun "Gördüğünüz gibi yengeçlerimiz canlı, planlasak böyle olmazdı." demesi üzerine gülüşmeler oldu.

- "En çok İstanbul, Adana, Mersin, Antalya, Bodrum ve Konya'da balık satışı yaptık"

CarrefourSA Gıda Kategori Genel Müdür Yardımcısı Ali Nadir Akan ise hem av sezonundan hem de çiftliklerden reyonlara ulaşan balıkları, alanında uzman kadrolarıyla müşterilerine sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz Su Ürünleri Platformu sayesinde yılın 12 ayı boyunca reyonlarımıza taze, kaliteli ve güvenilir balık ve deniz mahsulü getirebiliyoruz. Bu yıl en çok balık satışı yaptığımız iller, sırasıyla İstanbul, Adana, Mersin, Antalya, Bodrum ve Konya diyebiliriz. Mevsiminde en çok hamsi, istavrit, lüfer ve palamut tercih edilirken mevsim dışında da çipura, levrek ve somon tercih ediliyor. Mevsim balıkları açısından baktığımızda ise geçen sene en çok sattığımız ürün 850 tonla palamut oldu. Çipura, levrek ve somon ise her ay en çok satanlar listesinin başında yer alıyor. Bu üç ürün yıllık ortalama 5 bin 500 ton satış hacmine sahip."

Toplam satışta balığın ciro içindeki payının yüzde 3,5 seviyesinde olduğuna işaret eden Akan, bunun sektöre bakıldığında hatırı sayılır bir oran olduğunu söyledi.

Kaynak: AA