CarrefourSA efsanesi, İzmir 'e geri döndü"İzmir'de domatese domat, markete CarrefourSA derler"İZMİR - Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, "Yeni Nesil Market" anlayışını İzmir'in alışveriş merkezi Hilltown Karşıyaka 'ya getirerek yeni hipermarketinin açılışını gerçekleştirdi. Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, "Yeni Nesil Market" anlayışını İzmir'in yeni alışveriş merkezi Hilltown Karşıyaka'ya getirerek yepyeni hipermarketini müşterileriyle buluşturdu. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı ile icra kurulunun katılımıyla açılışı gerçekleşen market 4 bin 500 metrekare alan üzerinde taze gıdadan mahzene, dünya mutfaklarından organik ürünlere kadar geniş ürün yelpazesi ve Lezzet Arası restoranıyla keyifli bir alışveriş imkanı sunuyor.Kutay Kartallıoğlu: "CarrefourSA efsanesini yeniden Karşıyaka'ya getirdik""Türkiye'nin en önemli sanayi, ticaret ve turizm şehirlerinden biri olan İzmir'e 'Yeni Nesil Market' vizyonumuz doğrultusunda ikinci hipermarketimizi kazandırmış olmaktan gurur duyuyoruz" diyen Kutay Kartallıoğlu şunları söyledi: "CarrefourSA olarak ikisi hiper olmak üzere İzmir'deki 45'inci marketimizi müşterilerimizle buluşturuyoruz. Karşıyakalı müşterilerimizle yeniden buluşmak için uzun zamandır çalışıyoruz. Karşıyaka, İzmir'in en eski yaşam merkezlerinden biri olarak hemen hemen her Türk vatandaşının ismen bildiği bir yer. Bugün için İzmir dendiğinde akla gelen iki yerden ilki Alsancak, ikincisi de Karşıyaka'dır. Köklü bir yaşam merkezi olan Karşıyaka'da hiper formatımızla yer alarak ürün ve hizmet kalitemizi bu bölgeye getiriyoruz. İzmir'de yılda ortalama 28 milyon müşteriye ürün ve hizmet ulaştırıyoruz. İzmir'i çok önemsiyoruz, hem mevcut müşteri potansiyeli hem de sanayi ve turizmin merkezi olması dolayısıyla özellikle İzmir'de yatırımlarımıza devam ediyoruz.""60 bin ürün, yeni nesil hizmetler"Yeni açılan hipermarkete de değinen Kutay Kartallıoğlu, sözlerini şöyle sona erdirdi: "Müşterilerini dinleyerek yol haritasını belirleyen bir markayız. Karşıyaka'da böyle bir hiper formatı ihtiyacı, sürekli olarak bizlere aktarılıyordu. Daha önce burada sunduğumuz müşteri memnuniyeti sebebiyle olumlu geri dönüşler alıyorduk. Bu doğrultuda Karşıyakalı müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için yeni nesil market anlayışıyla efsaneyi yeniden Karşıyaka'ya kazandırıyoruz. İzmirlilerle buluşturduğumuz Hilltown Karşıyaka CarrefourSA Hiper, güvenilir ve kaliteli ürünleri, en uygun fiyat politikasıyla ferah bir alışveriş ortamında sunarak bambaşka bir alışveriş deneyimi yaşatacak. İzmirlilerin beğenisi kazanacağını düşündüğümüz Hilltown Karşıyaka CarrefourSA Hiper, 4.500 metrekare alana sahip olacak ve 104 kişilik ekibiyle müşterilerine hizmet verecek. Ürün gamında 5 bini gurme olmak kaydıyla 60 bin çeşit ürün bulunacak. Yalnızca geniş ürün gamı değil, hizmet anlayışı ve teknolojik yenilikleriyle de öne çıkacak bu yeni nesil hipermarketi, İzmir'e armağan etmekten mutluluk duyuyoruz."Şenol Arpacı: "Karşıyaka'nın çarşı pazarını Hilltown Karşıyaka Hiper'e taşıdık"Simide gevrek, domatese domat ve çekirdeğe de çiğdem diyen İzmir'de yepyeni bir hiper market yatırımına imza attıklarını dile getiren CarrefourSA Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı, İzmir'e yakışan bir yatırım yaparak Karşıyakalılara adeta kendi çarşılarında alışveriş yapar hissi sunduklarını vurguladı. Şenol Arpacı, şunları söyledi: "Hilltown Karşıyaka CarrefourSA Hiper, başta taze gıda ürünleri olmak üzere kaliteli ve güvenilir binlerce ürünün en uygun fiyat politikasıyla müşterilerle buluştuğu bir hipermarket. Bu vizyonla müşterilerimizi yaz-kış taze sebze-meyve ürünleri ile buluşturuyoruz. Geniş bir ürün gamına sahip balık pazarımızı Karşıyaka'ya taşıyarak müşterilerimize 100 farklı çeşit balık sunmaya başladık. Kırmızı ette de en iyi fiyat garantisiyle hijyen ve kalite denetimlerinin veteriner hekimler tarafından yapıldığı, kaynağı belli yüzde 100 yerli besi et ürünlerini reyonlarımıza getirdik. Organik ekmek çeşitlerinden günlük taze tatlılara, tuzlu pastalarından geleneksel unlu mamullere kadar birçok çeşidi kendimizi pişirip fırınlarımızdan reyonlara ulaştırmaya başladık. Tat müdavimlerini unutmadık; peynirden zeytine, sucuktan Kayseri pastırmasına, ithal ve yöresel lezzet seçenekleri ve daha birçok farklı lezzete kadar onlarca çeşidi Müdavim Şarküteri'ye taşıdık. Bir diğer yeni reyonumuz Mezeci'de şakşukadan haydariye, içli köfteden acılı ezmeye, favadan patlıcan salatasında kadar 80'e yakın meze çeşidi sunuyoruz. Bunların yanı sıra dünya mutfaklarından seçme lezzetler ve Japon mutfağının 2 bin 500 yıllık efsane lezzeti sushiyi sipariş üzerine hazırlayarak taze taze müşterilerimize ulaştırabiliyoruz."Lezzet Arası'nın yeni durağı Hilltown KarşıyakaCarrefourSA, kaliteli ve güvenilir ürünlerinin, uygun fiyat politikasının yanı sıra tüketicilere reyondan seçtikleri et, balık veya tavuk ürünlerini hemen pişirtip yiyebilmeleri ya da pişirttikten sonra paket servis yaptırabilmeleri şeklinde yeme-içme özgürlüğü sunduğu Lezzet Arası restoranını Hilltown Karşıyaka Hiper'e de taşıdı.Özel organizasyonlara desteğin adresi Hilltown Karşıyaka CarrefourSA HiperHilltown Karşıyaka CarrefourSA Hiper, özel organizasyonlar veya davetler için kasap, balık, şarküteri ve meze reyonları kapsamında özel sipariş alarak ürün desteği sağlıyor. Yalnızca yiyecek ürünleriyle değil, çiçek reyonuyla da Hilltown Karşıyaka CarrefourSA Hiper adeta mahallenin çiçekçisi gibi organizasyonlara özel aranjman hizmeti sunuyor.Vitamin Ağacı, Hilltown Karşıyaka CarrefourSA Hiper'de açtıHilltown Karşıyaka CarrefourSA Hiper'in en büyük yeniliği gün içinde tazelenmek isteyenlere ya da yoğunluğuna ara vermek için farklı lezzet arayışı olanlara 100'e yakın formülüyle vitamin deposu içecekler hazırlaması. Hilltown Karşıyaka Hiper'in Vitamin Ağacı'ndaki meyvelerin suları birleşerek lezzet deposu olarak müşterilerle buluşuyor.Yeni nesil hizmetler, Hilltown Karşıyaka CarrefourSA Hiper'deGeniş ürün gamının yanı sıra Hilltown Karşıyaka CarrefourSA Hiper, yeni nesil hizmetleriyle de öne çıkıyor. Teknoloji reyonunda bulunan mağaza içi sipariş ekranı ile müşteriler, 2 bine yakın teknoloji ürününe bir ekrandan ulaşıyor, ürün mağazada bulunmasa dahi kiosk üzerinden sipariş vererek satın alma gerçekleştirebiliyor. Hilltown Karşıyaka CarrefourSA Hiper'de işitme güçlüğü çekenlere kasalarda indüksiyon döngü sistemi kulaklık, yaşından dolayı hareket zorluğu olanlara akülü araba, engelli ve yaşlı müşterilere kişisel asistan, engelli müşteriler için ulaşım alternatifleri ve çocuklar için çocuk alışveriş arabaları ile hizmet veriliyor.Hızlı Kasa ve Al GelsinCarrefourSA, Hızlı Kasa uygulaması ile müşterilerine hızlı ödeme imkanı kazandırırken, Al Gelsin hizmeti ile mağazada yaptığı alışverişin kapısına teslim edilmesini isteyen müşterilere kapıya teslim hizmeti veriyor.