CarrefourSA kara midye satışına başlayacak

CarrefourSA kara midye satışına başlayacakİSTANBUL - CarrefourSA Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu balık ve deniz mahsullerine ilişkin yapmış oldukları yenilikleri aktardığı basın toplantısında 1 Ocaktan itibaren özellikle sokak lezzeti olarak tercih edilen midyenin satışına başlanılacağını duyurdu.CarrefourSA Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu ve Gıda Kategori Genel Müdür Yardımcısı Ali Nadir Akan Fulya Hipermarketi'nde düzenlenen basın toplantısıyla balık ve deniz mahsullerine ilişkin yeniliklerini aktardı. Müşterilerinin balık tüketimini artırmak amacıyla tedarik zincirinin genişletilmesi, satın alma hacminin artırılması, lojistik sisteminin yenilenmesi ve balık reyonlarının değişimi gibi sektörde fark oluşturmak amacıyla birçok yatırım yapmaya devam eden CarrefourSA, kabuklu deniz mahsullerine olan ilginin artması nedeniyle ürünlerine bir yenisini daha ekleyerek 1 Ocaktan sonra midye satışı yapacaklarını duyurdu."Canlı kara midye satışı gerçekleştiren tek gıda perakendecisi olduk"Bir sokak lezzeti olan midyenin çok fazla talep edildiğini belirten Kutay Kartallıoğlu, "Güvenli çiftlik midyelerini reyonlarımızda satışa sunmak için yaklaşık bir yıldır yerinde süreci takip ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izlemesi sonucu onay vermiş olduğu Erdek açıklarındaki midye yetiştiricilik tesislerinden midye almaya başladık. Böylelikle bir ilke daha imza atarak canlı kara midye satışı gerçekleştiren tek gıda perakendecisi olduk. Ürünler çiftlikte hasat edildikten sonra arındırma tesisinde arındırılarak soğuk zinciri bozulmadan paketlenip reyonlarımıza ulaşmaktadır. Bu sayede günümüzde sıkça tüketilen ancak mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan riskler barındırabilen midye konusunda müşterilerimize üretimden reyona gelene kadar her süreci kontrol altında olan midyeleri sunuyoruz. Müşterilerimiz dilerlerse balık reyonumuzdan canlı halde midyelerini alabilecek, dilerlerse de Lezzet Arası restoranlarımızda dolma ve tavasını tüketebileceklerdir" dedi.12 ayı 60 - 70 çeşit balıkKutay Kartallıoğlu, kültür balıkçılığını destekleyerek reyonlarına yılın 12 ayı 60 - 70 çeşit balık getirebildiklerinin de altını çizdi. "Kültür balıkçılığına verdiğimiz destek ile balık hem 12 ay boyunca bulunabilen bir besin kaynağı haline geliyor hem de ülkemizdeki balık çeşidinin gelecek nesillere miras bırakılabilmesi adına sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlıyor" diyen Kartallıoğlu, şunları söyledi: "Her yıl denizlerimizdeki balık çeşitleri ve avlanılabilen miktar, iklim koşullarına göre değişkenlik gösteriyor. Kimi yıl yüksek verim elde edilirken kimi yıl da avlanan balık oranında düşüş yaşanabiliyor. Bu noktada sürdürülebilir balıkçılığa verdiğimiz destekle reyonlarımıza deniz balıklarının yanı sıra 12 ay boyunca taze, kaliteli ve güvenilir kültür balıkları getiriyoruz. Alım yaptığımız çiftliklerin en önemli özelliği izlenebilirliği ve kalite standartlarına uygunluğu Herhangi bir CarrefourSA marketinden aldığınız balığın etiketine baktığınızda o balığın hangi tedarikçiden alındığını, hangi bölgeden avlandığını ya da hasat edildiğini öğrenebiliyorsunuz. Bu tedarikçinin ya uluslararası kalite standartlarına sahip olduğunu ya da tarafımızdan denetlendiğini ve analizler yapıldığını bilmelisiniz, çünkü bu noktada çok net bir kontrol mekanizmasına sahibiz.""Lezzet Arası, Balık Satışlarına Yüzde 30'a Varan Katkı Sağladı"Balık operasyonunda 22'si Su Ürünleri Mühendisi olmak üzere toplam 385 kişinin görev yaptığını belirten Kutay Kartallıoğlu, bu yıl 25 yeni reyon yatırımı gerçekleştirerek balık ve deniz mahsulü sattıkları market sayını 184'e çıkardıklarını söyledi. Kartallıoğlu, şöyle konuştu: "Balığın bulunabildiği dönemlerde et satışına yakın miktarda balık satışı gerçekleştiriyoruz. Sene sonuna 8 bin ton balık ve deniz mahsulü satışı hedefliyoruz. Balığı yalnızca reyonlarımızdan satmıyoruz, mevcut 12 adet Lezzet Arası restoranımızda da balık, en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Bugün için Lezzet Arası restoranlarımızın bulunduğu marketlerimizdeki balık satışının toplam balık satışımıza yüzde 30'a varan katkı sağladığını dile getirebiliriz."CarrefourSA Gıda Kategori Genel Müdür Yardımcısı Ali Nadir Akan da balık ve deniz mahsulü satışındaki performanslarına değinerek şunları söyledi: "Balık, uzmanlık isteyen bir konu olduğu için hem işine hakim personelle çalışıyoruz hem de dönem dönem bu konuda eğitimler gerçekleştiriyoruz. Tasarım açısından yenilediğimiz reyonlarımız sayesinde müşterilerimiz artık çok daha fazla balık ve deniz mahsulü çeşidine ulaşabilir hale geldi. Tüm bu faaliyetlerimiz sayesinde bu yıl en çok balık satışı yaptığımız iller, sırasıyla İstanbul , Adana, Mersin, Antalya, Bodrum ve Konya diyebiliriz. Mevsiminde en çok Hamsi, İstavrit, Lüfer ve Palamut tercih edilirken mevsim dışında da Çipura, Levrek ve Somon tercih ediliyor. Mevsim balıkları açısından baktığımızda ise geçen sene en çok sattığımız ürün 850 tonla palamut oldu. Çipura, Levrek ve Somon ise her ay en çok satanlar listesinin başında yer alıyor. Bu üç ürün yıllık ortalama 5500 ton satış hacmine sahip" dedi.