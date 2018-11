Carrefoursa ve Tog'dan Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

16 Kasım 2018 Cuma 10:10



CarrefourSA ve TOG'dan öğrencilere kırtasiye yardımıVAN - Türkiye organize perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA, Toplum Gönüllüleri Vakfı ile başlattığı "Her Paket, Bir Çocuğa Destek" kampanyası kapsamında Van 'ın Gevaş ilçesindeki öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan TOG ile başlattığı 'Her Paket, Bir Çocuğa Destek' kampanyası kapsamında müşterilerinin katılımıyla toplanan kırtasiye paketlerini, Van'da toplum gönüllüsü gençlerin ihtiyaç belirlediği Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş İlkokulu öğrencilerine ulaştırdı.CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Murat Çitilgülü'nün katılımıyla öğrenciler, kırtasiye paketlerini teslim aldılar. Etkinlikte konuşan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, müşterilerini sosyal sorumluluk projesine dahil etmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "CarrefourSA olarak bugüne kadar attığımız her adımda toplum ve geleceğimiz yararına çalışmalar yapma vizyonuyla hareket ettik. Bu çerçevede Toplum Gönüllüleri Vakfı ile toplum gönüllüsü gençlerin ihtiyaç belirlediği okullara katkıda bulunmak ve bu okullardaki çocukların eğitim masraflarına destek olmak amacıyla bu sene ilk olarak başlattığımız kampanyamıza müşterilerimiz tarafından gösterilen ilgiden son derece memnunuz. Okulların açılmasından önce başlayan ve 3 Ekim'e kadar devam eden kampanyamız sonucunda toplanan kırtasiye paketlerini, müşterilerimiz adına ilk olarak Van'daki öğrencilere teslim etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İlk olarak Van ile başlayan projemiz, bu sene Bursa Eskişehir ve Şanlıurfa illerine de ulaşacak. Seneye müşterilerimizin de desteği ile projemize TOG ile devam edecek ve daha çok öğrenciye ulaşacağız. Bu vesileyle sosyal sorumluluk bilincimiz doğrultusunda adımlar atmaya, öğrencilerin geleceği için sağladığımız katkıları daha da artırmaya devam edeceğiz" dedi.Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Murat Çitilgülü ise, CarrefourSA ve toplum gönüllüsü gençlere teşekkür ederek, "Toplum gönüllüsü gençler, 81 ilde 135 gençlik grubu olarak bir araya gelerek çevrelerinde tespit ettikleri sorunlara çözüm oluşturacak sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyor. CarrefourSA'nın desteği ile yürüttüğümüz 'Her Paket, Bir Çocuğa Destek' kampanyası kapsamında 30 Ağustos - 3 Ekim tarihleri arasında CarrefourSA müşterileri; çocuklara destek olabilmek için kırtasiye malzemeleri satın aldı. CarrefourSA da bu malzemeleri gençlerin tespit edecekleri okullara dağıtılmak üzere TOG'a bağışladı. Toplum gönüllüsü gençlerle bugün bu kampanya kapsamında ilk kez Dilmetaş İlkokulunda bu malzemeleri öğrencilere ulaştırıyoruz. Kampanyayı destekleyen CarrefourSA'ya ve bu süreci sahiplenen tüm toplum gönüllüsü gençlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından CarrefourSA ve TOG işbirliğiyle gerçekleştirilen "Her Paket, Bir Çocuğa Destek" kampanyası kapsamında CarrefourSA müşterilerinin, marketlerden ve carrefoursa.com üzerinden satın aldıkları ve içerisinde kuru, pastel ve sulu boya, defter, kalem, silgi ve okul çantası bulunan kırtasiye paketleri öğrencilere dağıtıldı.Öte yandan, CarrefourSA ve TOG işbirliğiyle başlayan, CarrefourSA müşterilerinin alışverişleri ile toplanan kırtasiye paketleri, Van'dan sonra Bursa, Eskişehir ve Şanlıurfa'da, toplum gönüllüsü gençler tarafından belirlenecek okullardaki öğrencilere ulaştırılacak.