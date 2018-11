Carrefoursa ve Tog'un 'İyilik Paketleri' Öğrencilere Ulaştı

16 Kasım 2018 Cuma 11:32



CarrefourSA, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile başlattığı 'Her Paket, Bir Çocuğa Destek' kampanyası kapsamında müşterilerinin katılımıyla toplanan kırtasiye paketlerini, Van 'da ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı. Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle 'Her Paket, Bir Çocuğa Destek' kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında müşterilerin katılımıyla toplanan kırtasiye paketleri TOG'lu gençlerin belirlediği Van'ın Gevaş İlçesi'ndeki 2 derslikli Dilmetaş İlköğretim Okulu öğrencilerine gönderildi.CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, müşterilerini sosyal sorumluluk projelerine dahil etmekten çok mutlu olduklarını söyledi.CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Murat Çitilgülü'nün katılımıyla düzenlenen etkinlikte kırtasiye malzemelerini alan öğrencilerin mutlukları gözlerinden okundu. Kampanyanın devamında müşterilerin yaptığı alışverişlerle toplanan kırtasiye paketleri Van'dan sonra Bursa Eskişehir ve Şanlıurfa 'da, Toplum Gönüllüsü gençler tarafından belirlenecek okullardaki öğrencilere ulaştırılacak.HER ÇOCUĞA BİR KIRTASİYE PAKETİ HEDİYE EDİLDİMüşterileri sosyal sorumluluk projelerine dahil etmekten çok mutlu olduklarını söyleyen Kartallıoğlu, " Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte 'Her Paket, Bir Çocuğa Destek' kampanyamıza müşterilerimiz bizleri yalnız bırakmadılar. Her çocuğumuza bir kırtasiye paketi hediye ederek bu okullara ulaştırılmasını sağladılar. Biz CarrefourSA olarak bu tür bir kampanyanın ve bu tür bir hayır işinin içinde olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Toplum Gönüllüleri Vakfı ile bunu gerçekleştiriyoruz. Onların tespit ettiği gerçekten ihtiyaç sahibi çocuklarımıza, müşterilerimizin yapmak istediği hayrı ulaştırdığımız için son derece mutluyuz. Bu tür bir kampanyanın içinde olmaya imkan veren herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi."PROJELERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK"Böyle projelerin artarak devam edeceğini belirten Kartallıoğlu, "Biz bundan sonra toplum düzeyinde gerçekleştirdiğimiz projelerimizi artıracağız. Bu projelerimizi sıklıkla yapıyoruz ama bundan sonra daha çok okulumuzu bu tür ihtiyaçlarıyla buluşturacağız. Van, Bursa, Eskişehir ve Şanlıurfa'da belirlediğimiz okullardaki öğrencilerin 1 senelik bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Müşterilerimizin gönülleri gayet rahat olsun. Bizlere güvendiler, bizler sayesinde buradaki çocuklara ulaştılar. Projemize Van'dan başladık, Toplum Gönüllüsü gençlerin de payı var. Bu bölgede çok hızlı bir şekilde bize doğru adresi gösterdiler" diye konuştu."GENÇLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Murat Çitilgülü ise "Toplum Gönüllüsü gençler 81 ilde 135 gençlik grubu, kulübü, topluluğu olarak eğitim, çevre, sağlık, kültür gibi birçok konuda ülkemizin ihtiyaçları olan gelişime ihtiyacı olan daha ileri gitmeye ihtiyacı olan birçok konuda kendi hayallerini, projelerini gerçekleştiriyorlar. 'Her Paket Bir Çocuğa Destek' kampanyası kapsamında CarrefourSA müşterileri, bir çocuğa gitmek üzere eğitim ihtiyaçlarına ortak oldular. Toplum Gönüllüsü gençlerde bu paketlerin çocuklara ulaştırılmasında bizzat gönüllerini ortaya koydular. Bizde ilk defa bugün bu kampanyanın ardından Van'dayız. Bu kampanyada desteğini esirgemeyen CarrefourSA'ya ve müşterilerine ve bu süreci sahiplenen tüm Toplum Gönüllüsü gençlere çok teşekkür ediyorum" dedi.CarrefourSA ve TOG iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Her Paket, Bir Çocuğa Destek' kampanyası kapsamında CarrefourSA müşterilerinin, marketlerden ve carrefoursa.com üzerinden satın aldıkları 20 lira veya 40 lira değerindeki kırtasiye paketleri içerisinde kuru, pastel, sulu boyalar, defterler, kalemler, silgiler ve okul çantası gibi kırtasiye ürünleri yer alıyor. - Van