Çarşaflı Kurtarma Operasyonu

02 Aralık 2018 Pazar 16:21



02 Aralık 2018 Pazar 16:21

Sivas'ta 5 arkadaş, ağaçta mahsur kalan kediyi ilginç bir yöntemle kurtardı. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bir ağaçta mahsur kalan yavru kediyi gören arkadaşlar kediyi kurtarmak için ilginç bir yönteme başvurdu. İçlerinden biri eve giderek çarşaf getirdi. Daha sonra bir kişi ağaca çıkarken diğerleri ağacın altında yavru kedi zarar görmesin diye çarşaf açtı. Ağaca çıkan şahıs ağacı sallayarak 10 metre yükseklikten kedinin çarşafın üzerine düşmesini sağladı. Çarşafla yapılan başarılı kurtarma operasyonu sonucu yavru kedi özgürlüğüne kavuştu.(İHA)