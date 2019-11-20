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Çarşamba Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimini kurdu

Çarşamba Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında Cenaze Hizmetleri Birimini kurarak hizmet ağını genişletti.

20.11.2019 16:27 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:32Çarşamba Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimini kurdu

Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında Cenaze Hizmetleri Birimini kurarak hizmet ağını genişletti.


Vatandaşın zor ve acılı günlerinde 7/24 hizmet veren birim, yenilenen araçları, çadırları ve ikramları ile tüm Çarşambalılara ücretsiz hizmet veriyor. Cenaze hizmetleri ekipleri, yakınları vefat edenlerin işlerini kolaylaştırmak ve acılarını bir nebze de olsa hafifletmek amacıyla gece gündüz demeden çalışıyor. Yeni kurulan birimlerden biri olan Cenaze Hizmetleri son 7 ayda 900'e yakın ailenin acı günlerinde yanında oldu. 7 araç ve toplam 23 personelle kesintisiz hizmet veren Cenaze Hizmetleri Birimi nakil, yıkama, defin, talep halinde yolcu taşıma otobüsü, taziye çadırı, masa-sandalye, çay, yemek gibi hizmetleri yerine getiriyor.


Cenaze Hizmetleri Birimini ziyaret eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan "Hemşehrilerimizin kederli gününde yanında olup onlara destek olmak bizim görevlerimizden. Yeni kurduğumuz Cenaze Hizmetleri Birimimiz sayesinde her türlü cenaze hizmetini vatandaşımıza ulaştırıyoruz Vatandaşımızın en zor günlerinde acılarına ortak olarak onları yalnız bırakmıyoruz. 7 ayda 900'e yakın ailenin acı günlerinde yanında olduk. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda gece gündüz demeden vatandaşımıza hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN


Çarşamba, Güncel

Kaynak: İHA

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