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Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğu, "Arkadaşım Bilgisayar" oyununu sahneledi

Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğu, "Arkadaşım Bilgisayar" çocuk tiyatro oyununu sahneye koydu.

20.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:42 Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğu,
Belediyesi Tiyatro Topluluğu, "Arkadaşım " çocuk tiyatro oyununu sahneye koydu.
Bülent Kanvas'ın yazdığı, Çarşamba Belediyesi tiyatro eğitmeni Haydar Kavrap'ın yönettiği, Alperen Yanık, Kadir Temiz, Tutku Demirelli, Sadık Duraman, Duygu Okur, Onur Bahçıvanoğlu, Doğuş Balaban ve Celal Sefa Karlı'nın oynadığı oyun, Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde sahnelendi.
Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğunun ilk oyununu Cumhuriyet İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve Kocatepe İlkokulu öğrencileri izledi.
Oyunda bilgisayar ve internetin faydaları ile zararları anlatılıyor.

Bilgisayar, Çarşamba, Güncel

Kaynak: AA

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