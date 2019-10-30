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Çarşamba Belediyesinde yol çalışmaları

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ilçede devam eden ve tamamlanan yol çalışmalarını inceledi.

30.10.2019 16:22Çarşamba Belediyesinde yol çalışmaları
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ilçede devam eden ve tamamlanan yol çalışmalarını inceledi.
Doğan, ilçedeki yolların bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.
İstiklal, Umut, Çay, Kirazbucağı, Bafracalı, Karamustafalı mahallelerinde sathi kaplama asfalt yol çalışması, Gülören Mahallesi'nde ise beton yol çalışmasının tamamlandığını aktaran Doğan, "İlçemiz genelinde yaptığımız incelemeler sonucunda 7 ay gibi kısa bir sürede 230 kilometre stabilize yol bakım çalışması yapıldı ve muhtelif alanların parke bakım onarım çalışmaları tamamlandı." dedi.
Doğan, oluşturulan program çerçevesinde, mahallelerde devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla yol ihtiyacı olan bölgelerde de yeni yollar açacaklarını belirtti.

Halit Doğan, Çarşamba, Çay, Güncel

Kaynak: AA

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