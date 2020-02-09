Haberler » Güncel » Çarşamba beyaza büründü - Haber

Çarşamba beyaza büründü

Gece geç saatlerde başlayan kar yağışı Çarşamba ilçesini beyaz örtü ile kapladı.

09.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:30Çarşamba beyaza büründü
Gece geç saatlerde başlayan kar yağışı ilçesini beyaz örtü ile kapladı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Çarşamba için yaptığı, hafta sonu kar yağışı uyarısı sonrası gece geç saatlerde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Vatandaşlar kartopu oynayarak hafta sonu yağan karın tadını çıkardı.
Çarşamba Belediyesine ve Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ise ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdü.
Belediye Başkanı Halit Doğan, Belediye olarak kar yağışı için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.
Doğan, "Sahil kesimlerinde yoğun bir kar yağışı oldu. Güneşli, Ömerli, Mahmutlu, Esenli, Akçatarla mahallelerimizde sahil grup yolu kar mücadelemiz tüm hızıyla sürüyor ve kapalı grup yolumuz yok. Şehir içinde de tuzlama ve yol açma çalışmaları devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Çarşamba, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 18:54:36