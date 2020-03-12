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Çarşamba Çayı Cazibeli Hale Geliyor

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Çarşamba çayı kenarında yer alan esnaflarla bir araya gelerek ilçenin merkezinden geçen ve cazibe oluşturan Çarşamba Çayından daha fazla yararlanabilmek için düzenleme çalışması yapacaklarını açıkladı.

12.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:40
Çarşamba Çayı Cazibeli Hale Geliyor

Çarşamba Çayı kenarında yer alan binaların cephelerinin sağlıklaştırılacağını ve çay kenarında yer alan esnaflarla birlikte tek tip masa ve sandalye uygulamasına geçeceklerini belirten Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, hedeflerinin Çarşamba çayından daha verimli faydalanarak ilçenin daha cazibeli hale gelmesi olduğunu belirtti. Esnaflarla birlikte yapılacak olan çalışmayı istişare eden Başkan Saygı, çay kenarında yer alan esnafların yapılacak olan çalışmaya sıcak bakmasından dolayı memnun olduğunu söyleyerek konuşmalarında şu ifadelere yer verdi, "İlçemizin ortasından geçen Çarşamba çayı, ilçemizin en önemli cazibe noktalarından biridir. Çarşamba çayı üzerine geçtiğimiz senelerde yapılan rekreasyon projesi ile ilçemiz önemli bir cazibe kazanmış oldu. İlçemizin cazibesini daha da arttırmak adına yine Çarşamba çayı kenarlarında düzenleme çalışması yapacağız. Çay etrafında yer alan binaların cephe sağlıklaştırmalarını yapacağız. Bunun yanında yine çay kenarında yer alan esnaflarımızın kullanmış olduğu masa ve sandalyeleri tek tip olarak daha kullanışlı ve modern hale getireceğiz. Bu konuda esnaflarımızın desteği için teşekkür ediyorum. Tüm bu çalışmalarımızı tamamladığımızda ilçemizin cazibesi daha da artacak, ilçemiz modern bir görüntüye kavuşmuş olacak, daha sosyal bir ortam oluşturmuş olacağız. Çalışmamızın şimdiden hayırlı olmasını diliyor, esnaflarımıza tekrardan teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Sadettin Saygı, Çarşamba, Çay, Güncel

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