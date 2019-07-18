18.07.2019 09:19
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Çarşamba'da "15 Temmuz Bir Demokrasi Zaferi" programı

Çarşamba

Çarşamba Belediye Başkanlığı ve Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca "15 Temmuz Bir Demokrasi Zaferi" programı düzenlendi.

Çarşamba Belediye Başkanlığı ve Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca "15 Temmuz Bir Demokrasi Zaferi" programı düzenlendi.
Çarşamba Ticaret Borsası Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Türk milletinin 3 sene önce gerçekleştirilen darbe girişiminde sokaklara dökülerek milletin iradesini ortaya koyduğunu söyledi.
Yıldırım, "Ben bu ülke için şehadet mertebesine eren tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize de saygılarımı sunuyorum. Allah bu millete bir daha böyle günler göstermesin." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Halit Doğan ise daha fazla çalışarak daha fazla üretmek zorunda olduklarını ve zihinlerini kiraya veren kendi düşünme yeteneğini kaybeden evlatlar yetiştirmemeleri gerektiğine dikkati çekti.
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül de, 15 Temmuz'un demokrasiye, hukuka, milletin huzuruna ve devletin bekasına kast eden illegal bir kalkışmaya karşı milletin topyekun karşı koyduğu tarihin adı olduğunu vurguladı.
Konuşmaların ardından 15 Temmuz gazileri Yakup Besler ve Selami Özdere'ye plaket takdim edildi.
Programa, Adalet Komisyonu Başkanı Yakup Bulur, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sevda Aydın Bülbül, cumhuriyet savcıları, adli yargı mensupları, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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