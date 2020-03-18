Çarşamba'da 18 Mart töreni
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümünde Samsun'un Çarşamba ilçesinde sade bir tören gerçekleştirildi.
18.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:59
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümünde Samsun 'un Çarşamba ilçesinde sade bir tören gerçekleştirildi.
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü münasebetiyle Çarşamba Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, Çarşamba Belediye Başkan Vekili Ümit Kavraz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen ve şehit aileleri katıldı. - SAMSUN
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü münasebetiyle Çarşamba Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, Çarşamba Belediye Başkan Vekili Ümit Kavraz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen ve şehit aileleri katıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Çarşamba, Samsun, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Güncel
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü