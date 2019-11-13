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Çarşamba'da araç kurşunlama iddiası

Çarşamba ilçesinde seyir halindeki otomobili kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, serbest bırakıldı.

13.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:38Çarşamba'da araç kurşunlama iddiası
ilçesinde seyir halindeki otomobili kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, serbest bırakıldı.
Orta Mahalle Atatürk Bulvarı'nda, E.A. (35) ve eşi A.A'nın (36) bulunduğu otomobile seyir halindeyken bir el ateş edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri Z.G'yi aracı kurşunladığı iddiasıyla gözaltına aldı. Z.G'nin üzerinde yapılan aramada, bir adet tabanca ile yedek şarjör ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardındın adliyeye sevk edilen Z.G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atatürk Bulvarı, Orta Mahalle, Çarşamba, Güncel

Kaynak: AA

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