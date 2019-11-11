Haberler » Güncel » Çarşamba'da bir kişi silahla yaralandı - Haber

Çarşamba'da bir kişi silahla yaralandı

Çarşamba ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi tabancayla yaralandı.

11.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:30Çarşamba'da bir kişi silahla yaralandı
ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi tabancayla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kirazlıkçay Mahallesi Caddesi'nde O.Ü. (31) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, O.Ü. silahla vurularak yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan O.Ü. buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis, olaya karışanların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Değirmenbaşı, Çarşamba, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:14 - Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı
18:14 FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN 4 KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ
18:12 Türkiye ile Kazakistan arasında 3 anlaşma imzalandı
18:07 Çorlu'dan kardeş Kumanova'ya 500. yıl ziyareti
18:12 Emlak Konut GYO, İstanbul Finans Merkezi kapsamında 3 sözleşme imzaladı
18:06 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
17:51 İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
17:50 AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
17:38 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
17:34 Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, savcılığın ardından kendisi de hakkındaki beraat kararına itiraz etti
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 18:15:04