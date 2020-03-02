Çarşamba'da ev ve ahır yangında hasar gördü

Çarşamba
ilçesinde ahırda çıkan yangın eve sıçradı. Ataköy
Mahallesi'nde Salih Kocataş'a ait evin yanında bulunan ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden çevredekiler ahırda bulunan hayvanları dışarı çıkararak durumu Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekiplerine haber
verdi.
Kısa sürede büyüyen yangın eve de sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.