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Çarşamba'da Gaziler Günü töreni

Samsun'un Çarşamba ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" münasebetiyle çeşitli programlar düzenlendi.

19.09.2019 12:25Çarşamba'da Gaziler Günü töreni
Samsun'un Çarşamba ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" münasebetiyle çeşitli programlar düzenlendi.

Çarşamba Belediye Meydanı'nda gerçekleşen törene Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Yasin Yakar, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, mülki ve idari amirler, siyasi parti temsilcileri, oda, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na sunulan çelenklerin ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Program, protokol üyelerinin şehit yakınlarıyla ve gazi/gazi yakınlarının buluştuğu yemek programı ile son buldu. - SAMSUN

19 Eylül Gaziler Günü, Şükrü Yıldırım, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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