Çarşamba'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
23.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:27
Samsun 'un Çarşamba ilçesinde trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çarşamba - Ayvacık yolu Kumköy mevkisinde Hakan Yılmaz'ın kullandığı 55 HH 477 plakalı otomobil ile Atilla Sancar'ın kullandığı 06 JOV 12 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çarşamba - Ayvacık yolu Kumköy mevkisinde Hakan Yılmaz'ın kullandığı 55 HH 477 plakalı otomobil ile Atilla Sancar'ın kullandığı 06 JOV 12 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA