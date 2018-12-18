Çarşamba'da Kan Bağışı Kampanyası

Kaynak: AA

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.Türk Kızılayınca Zübeyde Hanım Meydanı'nda konuşlandırılan kan bağışı otobüsünde gönüllülerin kan bağışı kabul ediliyor.Kan bağışı otobüsünde görevli Dr. Tuğba Yanık, vatandaşların her zaman kan bağışına duyarlılık gösterdiklerini söyledi.İlçede şu ana kadar 37 ünite kan bağışı aldıklarını belirten Yanık, "50 ünite kan bağışı toplayacağımızı düşünüyorum. Kış aylarının gelmesiyle ülke genelinde kan bağış oranlarında düşüş yaşanıyor. Kanın sürekli ihtiyaç olduğu ve bu konuda duyarlılık gösterilmesi gerektiğini unutmamalıyız. Çünkü bir gün kan, herkese lazım olabilir." dedi.