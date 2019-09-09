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Çarşamba'da okul servisleri denetlendi

Çarşamba ilçesinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekiplerince okul servisleri denetlendi.

09.09.2019 18:02 Çarşamba'da okul servisleri denetlendi
Çarşamba ilçesinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekiplerince okul servisleri denetlendi.
Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetim yaptı.
Ekipler, uygulama noktalarında ve okul önlerinde durdurdukları okul servislerindeki denetimlerinde araç sürücüleri ve hosteslerin evraklarını kontrol edip, araçların yeterliliklerini, öğrencilerin kullandıkları emniyet kemerlerini incelendi.

Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

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