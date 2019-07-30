Çarşamba'da okullar yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor

Çarşamba Belediyesi, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilçedeki okullarda onarım yapılıyor.

Çarşamba ilçesinde boya ihtiyacı olan 38 okulun tüm masraflarını Çarşamba Belediyesi üstlendi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ise "boyacılık kursu" alan denetimli serbestlik yükümlüleri ile boyaların yapılmasını sağlayacak.

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okuluna ilk fırça Kaymakam Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yusuf Bayri tarafından atıldı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soğukpınar, AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden ve Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mustafa Yıldırım da katıldı.

Kaymakam Yıldırım, Kaymakamlık olarak denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin topluma kazandırılmasında her türlü projeye destek verdiklerini belirterek, "Okullarımızın yeni eğitim dönemine hazır hale getirilmesinde Çarşamba Belediyesinin vermiş olduğu destekle 38 okulumuz boyanacak. Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan'a bu projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ederim. Başsavcılık ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerinin, bu anlamlı çalışmaya destek olmalarından dolayı ayrıca teşekkür ederim." diye konuştu.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ise şunları dile getirdi:

"Çarşamba Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerimiz neticesinde 38 okulun boya malzemesini Çarşamba Belediyesi olarak tedarik ettik. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü de bu önemli çalışmaya büyük destek vererek, iş gücünü sağlayarak, yükümlüler vasıtasıyla okullarımızın boyanmasına katkı sağladılar. Bu işbirliğinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzle Çarşamba'da temizlik projesini hayata geçiriyoruz. Çarşamba sokaklarını denetimli serbestlik yükümlüleri ile birlikte temizlemeye devam edeceğiz. Sosyal sorumluluk projelerinde her zaman yanlarında olduğumuzu vurgulamak istiyorum."

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yusuf Bayri de, "Böyle anlamlı çalışmalarla yükümlülerimizin topluma kazandırılması ve meslek sahibi olması hem de topluma katkı vermeleri sağlanarak bir anlamda yükümlülerin topluma borçlarını ödemelerine imkan tanınmış olacaktır." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA