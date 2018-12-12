Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:29



12 Aralık 2018 Çarşamba 18:29

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Çarşamba Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Ordu Mahallesi'ndeki O.U'ya (58) ait ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Narkotik köpeği "Pusu"nun katılımıyla ikamet içinde arama yapan ekipler, 199 gram esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirdi.Operasyonda, O.U. ile oğlu T.U. (36) gözaltına alındı.