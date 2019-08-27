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Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

27.08.2019 12:38 Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Çatak Mahallesi'nde A.V.T'nin (61) kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Şüphelinin evinin yanında bulunan fındıklık ve ormanlık araziye yapılan aramada 426 kök dişi Hint keneviri ile kurumaya bırakılmış 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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