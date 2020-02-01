Haberler » Güncel » Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu - Haber

Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

01.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:58Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 38 ABE 156 plakalı otomobil, Yeşildere Mahallesi'nde durduruldu.
Otomobilde bulunan T.G. (38) ile İ.Ç. (34) üzerinde ve otomobilde yapılan aramada 2 adet tabanca, 3 kilo kubar esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden T.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken İ.Ç. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 08:56:24