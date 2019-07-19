Çarşamba'da yabancı dil kursu ilgi görüyor

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan İngilizce kurslarında 53 kursiyer eğitim görüyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Şahin, AA muhabirine, yaz tatilinde açtıkları İngilizce kurslarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Geçmiş yıllara oranla bu yaz açılan İngilizce kurslarına vatandaşların daha fazla ilgi gösterdiğini dile getiren Şahin, "Eğitim veren iki İngilizce kursumuz var. Bu kurslarımızda 53 kursiyerimiz öğrenim görüyor. Günümüzde İngilizce evrensel bir dil ve her insanın mutlaka kendini ifade edecek kadar da olsa bilmesi gerekiyor." dedi.

Şahin, kursiyerlerden başarılı olanlara kurs sonunda sertifika verileceğini belirterek, Halk Eğitim Merkezi olarak talep doğrultusunda kurs açmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA