03.07.2019 09:22
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Çarşamba'da yaz spor okulları açıldı

Çarşamba

Çarşamba ilçesinde yaz spor okulları, düzenlenen açılış programıyla başladı.

Çarşamba ilçesinde yaz Spor, Spor Haberleri, Spor Haber'>spor okulları, düzenlenen açılış programıyla başladı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Çarşamba Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen yaz spor okullarının açılışı, Adapark Suni Çim Saha'da yapıldı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın, burada yaptığı konuşmada, çocukları ve gençleri spora yönlendirmek istediklerini vurguladı.
Spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak amacıyla bu yıl futbol, basketbol, voleybol, atletizm, jimnastik, güreş, boks, kick boks, wushu, tekvando, ragbi, kano, beyzbol ve softbol olmak üzere 14 branşta faaliyet gösterileceğini anlatan Aydın, "Spor kurslarında çocuk ve gençlerimizin fiziksel, sosyal gelişimi ve başarılı birer sporcu olmasını amaçlıyoruz. İlçemizde bu yıl kurslarda 2 bin sporcuya ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.
Programa Çarşamba Belediye Başkan Vekili Ümit Kavraz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşambaspor Kulübü Başkanı Özkan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp antrenörleri, sporcular ve veliler katıldı.
Kaynak: AA
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