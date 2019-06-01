Çarşamba Gençlik ve Spor Kulübü sezonu kapattı

Çarşamba
Gençlik ve Spor Kulübü, 2018-2019 basketbol
branşı sezon kapanışını gerçekleştirdi.
Kulüp Başkanı İlkay Aydın
, kapanış programında yaptığı konuşmada, gençler ve çocukların yıl boyunca sergiledikleri performansların neticesinde kazandıkları madalya ve kupaları sergilediklerini söyledi.
Son 5 yıl içinde sporcu sayılarının binin üzerine çıktığını, 10 branşta faaliyetlerini yürütmeye devam ettiklerini anlatan Aydın, "Bizden desteğini esirgemeyen Kaymakamımız Şükrü Yıldırım
, Belediye Başkanı Halit Doğan
, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Şahin
ve sponsorlarımıza, sporcularımız adına çok teşekkür ederim." dedi.
Törene Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Çelik
, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir
, İlçe Müftüsü Osman Karagöz
, İlçe Halk Eğitim Müdürü Enver Şahin, Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Kaymakamlık
Yazı İşleri Müdürü İbrahim Fethi Sel ile vatandaşlar, antrenörler ve sporcular katıldı.
Programda başarılı sporculara protokol üyeleri tarafından başarı belgesi de verildi.
Kaynak: AA
Enver Şahin
, Halit Doğan
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