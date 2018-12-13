Çarşamba Günlerinin Vazgeçilmezi Yıldız Tilbe!

"Çat Kapı" şarkısıyla mekanı dolduran yüzlerce hayranını selamlayan Tilbe, söylediği şarkılarla unutulmaz bir geceye imza attı. Yıldız Tilbe özellikle "Delikanlım'' şarkısındaki performansı ile müzikseverleri adeta büyüledi.

Programına dillere pelesenk olan ''Vazgeçtim" şarkısı ile devam eden başarıl sanatçı, kendisini izlemeye gelen "Yıldızlı Şarkılar" albümünde "Hastayım Sana" parçasını okuyan Asil Gök'ü sahnesine davet ederek ondan "Hastayım Sana" şarkısını söylemesini rica etti. Sahnesine davet ettiği Asil Gök'e "Harika bir sesi var, Türkiye'de zor bulunur böyle ses." sözleriyle iltifatlar yağdıran Tilbe, albümüne katkıda bulunan diğer tüm sanatçılara da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Ardından sahnesine oyun havaları ile devam eden Tilbe, geniş repertuvarı ve siyah uzun elbisesi ile izleyicileri tarafından büyük beğeni aldı. Performansının son şarkısı olarak da " Haberi Olsun"u seslendiren Yıldız Tilbe, tezahüratlar eşliğinde sahneden ayrıldı.