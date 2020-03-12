Çarşamba Köprüsü'nden atlayan liseli kız, ağır yaralandı
SAMSUN'da lise öğrencisi Ş.O. (17), Çarşamba Köprüsü'nden atlayarak, intihar girişiminde bulundu.
12.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:32
SAMSUN'da lise öğrencisi Ş.O. (17), Çarşamba Köprüsü'nden atlayarak, intihar girişiminde bulundu. Köprünün ayağındaki toprak zemine düşen genç kız, ağır yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde, Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Lise öğrencisi Ş.O., Çarşamba Köprüsü'nün korkuluklarından Yeşilırmak Nehri'ne atlayıp, intihara kalkıştı. Köprünün ayağındaki toprak zemine düşen liseli kız, ağır yaralandı. Ş.O.'nun atladığını görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenle köprü ayağına inen ekipler, ilk müdahalesinin ardından Ş.O.'yu bota alıp, kıyıya çıkardı. Sağlık görevlileri, Ş.O.'yu ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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