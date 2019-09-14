Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Samsun Valisi ve Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanı Osman Kaymak, Çarşamba Ticaret Borsası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Çarşamba'nın Türkiye'nin en büyük ovalarından biri olduğunu ancak tarımın sanayileşme ile birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bu sayede hem yatırımcının Çarşamba'da yatırım yapacağını hem istihdam sağlanacağını hem de ilçenin ve ülkenin ekonomisine katkı sunulacağını anlatan Kaymak, yatırım planına alınıp altyapısının yapılmasından sonra organize sanayi bölgesini ilçeye kazandıracaklarını belirtti.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş da Çarşamba'nın büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu, bunun yanı sıra stratejik konumu bulunduğunu aktardı.

Her yere rahatlıkla ulaşımın sağlanabileceği bir yer olması nedeniyle organize sanayi bölgesinin Çarşamba'ya kurulmasının olmazsa olmaz bir durum olduğunu vurgulayan Köktaş, "Bunun için hep birlikte çabaladık ve inşallah 2020 yılı yatırım programına aldırdıktan sonra altyapı çalışmalarını da en kısa sürede tamamlayarak Çarşamba'nın ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacak organize sanayi bölgesini Çarşamba'ya kazandırmış olacağız." dedi.

Çarşamba Kaymakamı ve Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Şükrü Yıldırım ise Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'ni 2020 yılı yatırım programına aldırmak için çalıştıklarını dile getirerek, "İnşallah Çarşamba'ya ekonomi ve istihdam alanında katkı verecek Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'ni hep birlikte kazandıracağız. Bunları yaparken de yatırımcıların fikirlerine önem veriyoruz." diye konuştu.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan da organize sanayi bölgesi ile ilçede istihdam sağlayıp ilçe ekonomisine katkı sunacaklarını belirterek, "Bunun yanı sıra Tekstil Kent Projesi ile 3 bin kişiye daha istihdam sağlamak istiyoruz. Bu konularla ilgili emek vermek ve Çarşamba'da hep beraber güzel işler yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Çarşamba Ticaret Odası Başkanı Ahmet Yılmaz ise 2013 yılında başlatılan girişimler sonucunda Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulabilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bu kapsamda 820 dönüm arazinin arsa tahsisini gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, 2020 yılı yatırım planına aldırarak altyapının yapımını bitirdikten sonra arsa tahsislerini gerçekleştireceklerini anlattı.

Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, STK temsilcileri ve yatırımcılar katıldı.

Kaynak: AA