Haberler » Güncel » Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçmesi gündeme geldi - Haber

Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçmesi gündeme geldi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan ve temeli 1989 yılında atılan Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yaklaşık 7 yıl sonra yeniden üretime geçmesi gündeme geldi.

29.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:59 Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçmesi gündeme geldi
'un ilçesinde bulunan ve temeli 1989 yılında atılan Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yaklaşık 7 yıl sonra yeniden üretime geçmesi gündeme geldi.

Yaklaşık 7 yıldır atıl durumda bulunan Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapılıyor. İlçe çiftçilerinin ve civar bölge çiftçisinin ürettiği şeker pancarını işleyerek önemli bir şeker üretimi sağlayan Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden açılması ve çiftçilerin yeniden üretime başlamaları amacıyla bilgilendirme toplantısı yapılacak.

Gerçekleştirilecek toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Fuat Köktaş, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Selim Yücel, OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy ve şeker pancarı ekiminin yapılacağı bölgelerin ziraat odası başkanlarının katılım sağlayacağı açıklanırken, yapılan toplantı sonrası Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor. - SAMSUN

Çarşamba, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:34   Aktemur'dan Kaymakam Taşçı'ya ziyaret - Haber
13:33   İnşaattan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı - Haber
13:32   AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'dan yeni yıl mesajı - Haber
13:31   Doğu Anadolu'da kar yağışı (2) - KARS - Haber
13:28   Sokakta kalan vatandaşlar Büyükşehir Misafirhanesi'nde ağırlanacak - Haber
12:55   Murat İde'ye saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı - Haber
11:42   Süleymaniye Camii'ndeki restorasyonda ayetlerin sıralamasında hata yapıldı - Haber
10:25   Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasına gitti - Haber
10:18   Meclis'e giriş çıkış yapan araçlar için yeni dönem - Haber
10:11   Trabzon'da pistten çıkan uçak, Yomra ilçesinin başına dert oldu - Haber
29.12.2019 13:34:57