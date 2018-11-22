Çarşamba'ya 5 Yılda Bin Kilometre Yol Yapıldı

22 Kasım 2018 Perşembe 16:55



22 Kasım 2018 Perşembe 16:55

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, 5 yıl içinde Çarşamba'da bin kilometre yol yaptıklarını söyledi.Dündar, basın mensuplarına, son 5 yılda belediye olarak yol yapımı için 75 milyon lira kaynak ayırdıklarını kaydetti.Yol çalışmalarını tamamen Çarşamba Belediyesinin öz kaynaklarıyla, borçlanmadan yaptıklarını aktaran Dündar, "Çarşamba Belediyesi olarak yol çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Özellikle 2014 yılından sonra Büyükşehir uygulamasıyla köylerin belediyemiz sınırlarına katılmasıyla birlikte belediyemizin sorumluluk alanına giren köy yollarında büyük çalışmalar yaptık. Geride bıraktığımız yaklaşık 5 yıllık süreçte 143 mahallemizde de yol çalışması yaptık. Bu çalışmalarımızı bir planlama dahilinde sürdürüyoruz." diye konuştu.Çarşamba'da bin kilometre yol yaptıklarını dile getiren Dündar, şöyle devam etti:"Özellikle köylerimizde üst kaplaması ihtiyacı bulunan asfalt yol çalışması, yüksek köylerimizde beton yol ve parke yol çalışmalarıyla birlikte 600 kilometre üzerinde yeni yol çalışması yaptık. Bunların dışında köylerimizde yaklaşık 400 kilometre altyapısı hazırlanmış, malzemeli yol yapımı ve yol bakım çalışmaları yaptık. Çalışmalarımızı hızlıca sürdürüyoruz."