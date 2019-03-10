Çarşambaspor-Ladik Belediyespor Maçı Berabere Bitti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor- Ladik
Belediyespor maçı 2-2 sona erdi.
Karşılaşmanın 38. dakikasında gelişen Ladik
Belediyespor atağında ceza sahasında topla buluşan Enes, topu Çarşambaspor filelerine göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
44. dakikada Çarşambaspor ceza sahasında oluşan karambolde topa son vuran Enes, topu bir kez daha Çarşambaspor ağlarına göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına Çarşambaspor etkili başladı, 49. dakikada Kaan
'ın pasında topu Ladik
Belediyespor filelerine gönderen Ramazan skoru 2-1 yaptı.
81. dakikada Çarşambasporlu Kemal Sabri, Ladik Belediyespor ceza sahası önünden güzel bir vuruşla topu filelere göndererek skoru 2-2 yaptı.
Ladik, Çarşambaspor, Güncel
Kaynak: AA