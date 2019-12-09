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Çarşı esnafından 'kira zammı' tepkisi

Edirne'de tarihi Arasta, Bedesten ve Alipaşa Çarşıları esnafı, dükkanlarına yapılan zamlara tepki gösterdi.

09.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 22:39Çarşı esnafından 'kira zammı' tepkisi
'de tarihi Arasta, Bedesten ve Alipaşa Çarşıları esnafı, dükkanlarına yapılan zamlara tepki gösterdi.

Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği ve Osmanlı-İslam eserlerinin zirvesi Selimiye Camii'nin altında bulunan tarihi Arasta Çarşısı başta olmak üzere Bedesten ve Alipaşa Çarşılarında bulunan esnaf, 2020 kira artış bedellerine tepki gösterdi. Kira artış bedellerinin yüzde 100 oranında olduğunu dile getiren esnaf, bu duruma çözüm istedi. Arasta Çarşısı Dernek Başkanı Adem Bayrak, "İnşallah bir adım geri atılır, yüksek fahiş rakamlar da ödemeyiz" dedi.

Bedesten Çarşısı Dernek Başkanı Hakan Fındıklı da, yapılan zamlar sonrası çarşılarında bulunan 96 esnaftan 4 esnaf arkadaşlarının yapılan zammı karşılayamayacakları için dükkanlarını boşaltıp anahtarlarını teslim ettiğini söyledi.

Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü, Edirne'de bulunan tarihi çarşılarda rayiç bedel altında kalan 299 kiracıdan 18'ine yüzde yüz ve üzerinde zam yapıldığı konusunda bilgi verdi. Kira bedeli 2 bin TL'nin altında olan kiracılara yüzde 50 ile yüzde 100 arasında, kirası 2 TL üzerinde olan kiracılara da TÜFE oranında yüzde 16 civarında zam yapıldığı açıklandı. - EDİRNE

Mimar Sinan, Edirne, Güncel

Kaynak: İHA

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