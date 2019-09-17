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Çarşı esnafının aşure ikramına yoğun ilgi

Çarşı esnafının aşure ikramına yoğun ilgiBURSA - Bursa'nın Tuzpazarı esnafı tarihi çarşıda aşure dağıttı alışveriş için çarşıya gelenler yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu.

17.09.2019 16:32
Çarşı esnafının aşure ikramına yoğun ilgi
BURSA - Bursa'nın Tuzpazarı esnafı tarihi çarşıda aşure dağıttı alışveriş için çarşıya gelenler yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu.
Her yıl geleneksel olarak Muharrem ayında aşure dağıtan Tuzpazarı esnafı geleneğini bu yılda sürdürdü. 5 bin kişilik aşure hazırlayan esnaf bu aşureleri çarşıya alışverişe gelen vatandaşlara dağıttı. Bursa'nın en kalabalık çarşılarından olan tarihi çarşıda vatandaşlar yüzlerce metrelik aşure kuyruğu oluşturdu. Bazı vatandaşlar bir kase aşure alıp yerken bazılarının ise kaplarla alıp evine götürdüğü görüldü. Aşureyi yiyen vatandaşlar çarşı esnafına teşekkür etti.
Her yıl düzenledikleri geleneklerini bu yılda tekrarladıklarını ifade eden Tuzpazarı Çarşı Derneği Başkanı Ümit Altındiş, "Rızıklarımızın bol olması esnafın birlik ve beraberliğinin devam etmesi için bu aşureyi her yıl dağıtıyoruz. Bugün 5 bin kişiye aşure dağıttık. Bunu her yıl düzenli olarak devam ettireceğiz" dedi.
Çarşı esnafının aşure ikramına yoğun ilgi

Bursa, Genel

Kaynak: İHA

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