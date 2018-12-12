Çarşı Göbeğinde Sürü Halinde Gezen Başıboş Köpekler

Bilecik
kent merkezinde 10'arlı gruplar halinde gezen başıboş köpek sürüleri vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.
Kentin en işlek caddesi olan Teyfikbey ve Atatürk bulvarı üzerinde sürü halinde gezen köpeklerler vatandaşları endişelendiriyor. Sürü halinde gezen köpeklerin insanlara saldırmadığını, ancak tedirgin olduklarını belirten vatandaşlar, Bilecik Belediyesi'nden bu duruma müdahale etmesini istediler. Vatandaşlar grup halindeki köpeklerin mahalle aralarında da sıklıkla görüldüğü belirterek, özellikle çocukları için endişe duyduklarını anlattılar. - BİLECİK
Bilecik
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:18