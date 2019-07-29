Haberler» Güncel» Haber

Çarşı izninde denizde boğulan asker toprağa verildi

KIRKLARELİ'de çarşı izni sırasında serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulan Piyade Er Yasin Kumuz(20), memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Karakavuz köyünde toprağa verildi.

29.07.2019 18:56 Çarşı izninde denizde boğulan asker toprağa verildi
KIRKLARELİ'de çarşı izni sırasında serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulan Piyade Er Yasin Kumuz(20), memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Karakavuz köyünde toprağa verildi.
Tekirdağ'da vatani görevini yapan ve dün çarşı izni sırasında arkadaşlarıyla Kırklareli Demirköy Beğendik Plajı'nda denize giren Piyade Er Yasin Kumuz, boğularak yaşamını yitirdi. 2 aylık asker olduğu öğrenilen Yasin Kumuz'un cenazesi, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki evinin önünde yapılan törenin ardından toprağa verilmek üzere Zonguldak'ın Ereğli ilçesine Karakavuz köyüne gönderildi. Köy meydanındaki cenaze namazına Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumoğlu, askeri erkan ve yakınları katıldı. Yasin Kumuz, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.



Kırklareli, Zonguldak, Piyade, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:42   İzmir'de trafik kazası: 1 ölü
22:41   Akademisyenlerden AYM'nin 'hak ihlali' kararına tepki
22:35   Kediyi yakalamak için kapan kurdular
22:32   Bahçeli'nin danışmanı tarafından paylaşılan görüntü büyük tepki topladı
22:30   3 katlı binanın çatısına çıkan şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi
22:30   YEE'nin Türkçe Yeterlik Sınavına başvurular başladı
22:28   DHA DIŞ - TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da -5 EK