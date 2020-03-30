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Çarşı Kanat kelle paça çorbasında iddialı

Kovid19 virüsünün ülkemizde görülmesiyle beraber uzman profesörlerden bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi için bir biri ardı sıra gıda önerileri geldi.

30.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:00
Çarşı Kanat kelle paça çorbasında iddialı
Kovid19 virüsünün ülkemizde görülmesiyle beraber uzman profesörlerden bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi için bir biri ardı sıra gıda önerileri geldi. Bunların başında önerilen ise kelle paça çorbası.

Beşiktaş 'ta bulunan restoranın sahibi olan Kaptan Pilot Murat'ın çorbalarına rağbet virüsünde etkisini artırmasıyla birlikte arttı. Çorbacıda neredeyse çorba bulmak imkansız oldu. Son zamanlarda virüs sebebi nedeni ile sadece evdeki müşterilere ulaşan restoran, müşterilerin göstermiş olduğu ilgiden gayet memnun. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Beşiktaş, Pilot, Güncel
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