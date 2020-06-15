Çarşı Pazar film konusu nedir? Çarşı Pazar film oyuncuları kimler? Çarşı Pazar filmi hakkında her şey! Türk komedi filmi Çarşı Pazar!
Türk sinemasının son yıllardaki komedi türündeki başarılı yapımlarından biri olan Çarşı Pazar filmi hakkında merak edilenler haberimizde. Çarşı Pazar film konusu nedir? Çarşı Pazar film oyuncuları kimler? Çarşı Pazar filmi hakkında her şey! Türk komedi filmi Çarşı Pazar!
Türk komedi ve güldürü filmi olan Çarşı Pazar vizyona girdiğini tarihlerden itibaren büyük beğeni ile izlendi. Türk seyircisinin büyük beğenisini toplayan film Çarşı Pazar hakkında merak edilenleri haberimizde ele aldık. Çarşı Pazar filmi hakkında merak edilenler!
ÇARŞI PAZAR FİLM KONUSU NEDİR?
Kahraman, geçimini aile büyükleriden kalan hamamda kese yaparak kazanmaya çalışmaktadır. Oldukça iyi yürekli bir tellak olarak tanınan Kahraman'ın işleri Tuncay yüzünden tehlikeye girer. Varlıklı bir müteahhit olan Tuncay, İstanbul'dan gelmiştir ve Kahraman'ın ekmek kapısı olan hamamı, içinde bulunduğu çarşıyla birlikte yıkmak ister. Amacı yıkılan yere alışveriş merkezi yapmaktır. Esnaftan hiç anlaşamadığı Cemil bunu Kahraman'ın işini bozmak için fırsat bilir ve Tuncay'la işbirliği yapmaya karar verir.
ÇARŞI PAZAR FİLM KÜNYESİ NEDİR?
Yönetmen: Muharrem Gülmez
Tür: Komedi
Yapım Yılı: 2015 (93 dk)
Vizyon Tarihi: 27 Şubat 2015 Cuma
Senaryo: Murat Kepez, Sıla Çetindağ
Yapımcı Firma: Boyut Film
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dil: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Pinema
ÇARŞI PAZAR FİLM OYUNCULARI KİMLER?
Erdem Yener
Ayhan Taş
Elif Nur Kerkük
İlker Aksum
Doğa Konakoğlu