Çarşı Pazar film konusu nedir? Çarşı Pazar film oyuncuları kimler? Çarşı Pazar filmi hakkında her şey! Türk komedi filmi Çarşı Pazar!

Türk sinemasının son yıllardaki komedi türündeki başarılı yapımlarından biri olan Çarşı Pazar filmi hakkında merak edilenler haberimizde. Çarşı Pazar film konusu nedir? Çarşı Pazar film oyuncuları kimler? Çarşı Pazar filmi hakkında her şey! Türk komedi filmi Çarşı Pazar!

Çarşı Pazar film konusu nedir? Çarşı Pazar film oyuncuları kimler? Çarşı Pazar filmi hakkında her şey! Türk komedi filmi Çarşı Pazar!
15.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:59

Türk komedi ve güldürü filmi olan Çarşı Pazar vizyona girdiğini tarihlerden itibaren büyük beğeni ile izlendi. Türk seyircisinin büyük beğenisini toplayan film Çarşı Pazar hakkında merak edilenleri haberimizde ele aldık. Çarşı Pazar filmi hakkında merak edilenler!

ÇARŞI PAZAR FİLM KONUSU NEDİR?

Kahraman, geçimini aile büyükleriden kalan hamamda kese yaparak kazanmaya çalışmaktadır. Oldukça iyi yürekli bir tellak olarak tanınan Kahraman'ın işleri Tuncay yüzünden tehlikeye girer. Varlıklı bir müteahhit olan Tuncay, İstanbul'dan gelmiştir ve Kahraman'ın ekmek kapısı olan hamamı, içinde bulunduğu çarşıyla birlikte yıkmak ister. Amacı yıkılan yere alışveriş merkezi yapmaktır. Esnaftan hiç anlaşamadığı Cemil bunu Kahraman'ın işini bozmak için fırsat bilir ve Tuncay'la işbirliği yapmaya karar verir.

Çarşı Pazar film konusu nedir? Çarşı Pazar film oyuncuları kimler? Çarşı Pazar filmi hakkında her şey! Türk komedi filmi Çarşı Pazar!
ÇARŞI PAZAR FİLM

ÇARŞI PAZAR FİLM KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Muharrem Gülmez

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2015 (93 dk)

Vizyon Tarihi: 27 Şubat 2015 Cuma

Senaryo: Murat Kepez, Sıla Çetindağ

Yapımcı Firma: Boyut Film

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Pinema

ÇARŞI PAZAR FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Erdem Yener

Ayhan Taş

Elif Nur Kerkük

İlker Aksum

Doğa Konakoğlu

Etiketler: Gündem, Güncel, Haber
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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