- Çarşı pazarda okul alışverişi yoğunluğu başladı

- Çarşı pazarda okul alışverişi yoğunluğu başladıGAZİANTEP - Okulların açılmasına sayılı günler kala çarşı pazardaki alışveriş yoğunluğu artmaya başladı. Gaziantep 'te de aileler çocuklarının okul alışverişleri için mağazalara akın etti. Okulların açılmasına çok kısa bir süre kala Türkiye 'nin her yerinde olduğu gibi Gaziantep'te de çarşı pazarlarda okul alışverişi nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Okula gidecek çocuklarının ihtiyaçları için mağazalara akın eden Gaziantepliler, okul kıyafetinden kırtasiye malzemesine ve çantasına kadar pek çok eksiği gidermeye çalışıyor. Okul malzemesi satan mağazaların kasalarında ise uzun kuyruklar oluşuyor."Yoğunluğumuz başladı"Gaziantep'te yıllardır okul malzemeleri satan İbrahim Kibaroğlu, okulların açılmasına kısa süre kala yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Kibaroğlu, "Birkaç gündür kısmi olarak yoğunluğumuz başladı. Cuma gününden itibaren ise tam bir yoğunluk bekliyoruz. Müşterilerimiz mağazamıza gelip A'dan Z'ye her türlü okul ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Okul kıyafetinden kırtasiye malzemesine ve çantasına kadar her türlü ürünü müşteriye sunuyoruz" dedi.Okul seti ortalama 240 liraOkul malzemelerinin fiyatlarından da bahseden Kibaroğlu, "Vatandaşlar genel olarak fiyatlardan memnun. Geçen sene ile bu yılki fiyatlar arasında da pek bir fark yok zaten. Yani aşağı yukarı dört parçadan oluşan okul kıyafetleri ile kırtasiye malzemelerinden oluşan bir okul setinin ortalama maliyeti 220-240 lira arasında değişmektedir" ifadelerini kullandı.Okulların açılmasına bir haftadan kısa bir süre kaldığını belirten vatandaşlar ise çok kalabalığa kalmadan alışverişlerini erkenden tamamlamak istediklerini belirtti.