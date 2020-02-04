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Çarşı ve mahalle bekçileri kimlik sorgulamaya başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonunda "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu" teklifinin kabul edilmesinin ardından Kırıkkale'de görev yapan gece bekçileri kimlik sorgulamaya başladı.

04.02.2020 22:49 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:44

Çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlara kimlik sorabilme yetkisi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri içeren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.

BEKÇİLER, KİMLİK SORMAYA BAŞLADI

Bu kapsamda 'de görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, kentin huzur ve güvenliğini sağlayan genel kolluk kuvvetlerine destek olmak amacıyla şüpheli gördükleri vatandaşların kimliği üzerinden Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapmaya başladı.

BEKÇİLER, GENEL KOLLUK KUVVETLERİNE YARDIM EDECEK

TBMM'de çıkan kanunun ile birlikte artık çarşı ve mahalle bekçileri kimlik sorabiliyor. Şüpheli gördüğü araçları durdurabilecek, silah kullanabilecek, şiddet mağduru ya da tacize mağdur kalmış kadın, çocuk, yaşlı gibi kişileri koruyarak emniyet güçlerine teslim edecek, genel kolluk kuvvetlerine de yardım edecek.

Bekçi maaşlarıyla ilgili bir açıklama da İçişleri BakanlığıBekçi maaşlarıyla ilgili bir açıklama da İçişleri Bakanlığı'ndan geldi: Lise mezunu 4.527 lira, lisans mezunu 4.534 lira alıyor

Sözleşmeli öğretmen, lise mezunu bir bekçiden yılda yüzde 10,7 daha az kazanıyorSözleşmeli öğretmen, lise mezunu bir bekçiden yılda yüzde 10,7 daha az kazanıyor

Çarşı ve mahalle bekçileri kimlik sorgulamaya başladı

Kırıkkale, Türkiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (8)
TURKO:bekçiyle öğretmeninn maaşlarını kıyaslamayın arkadslar öğretmen hep tatil yapar aldığı para bile cokk bekçi bayram seyran hergün çalısırr
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PENDİKLİ:zaten soruyorduuu yürülüğe girmeden öncedee
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ES:kamu sektöründe işçıler çalışmıyor yatıyor ama aldığı maaş ıkramıyelerle beraber 6 bın tlyi geçıyor polıs bekçi nın maaşları normal çok deyıl
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ALPEREN:Bekçiler zaten kimlik kontrolü yapıyorlardı ki
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KARADENİZLİ:Bekçi maaşını eleştirenler bekçilerin nasıl çalıştığını biliyorlarmi bekçi akşam 6 sabah 7 günde 13 saat çalışıyor bayram resmi tatil yok sadece senelik izin var öğretmen memur bayram resmi tatil kar yağıyor tatil bayram tatil bekçi gece kar fırtına ayyaş berduş hırsız uğraş veriyor şimdiye kadar kac sehit verdiler allah razı olsun bekçilerden
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ZEHN:Yok adamlar çok maaş alıyormuş alsınlar. Full gece çalışmak ve dışarıda çalışmak nasıl bilen yok. Lise mezunu nasıl olurda üniversite mezunundan fazla alırmış. Alır kardeşim. Alsında. Gidin TSK ya bakın hepsi lise mezunu uzman çavuş ların ama tsk nın bel kemiği onlarda öğretmenin 2 katı maaş alıyor yiyorsa onlarıda haber yapın eleştirin bakalım. Hiçbir iş dışarıdan göründüğü gibi kolay değil. Mahalle bekçilerinin önemini yeni kuşak bilmiyor çünkü görmediler ve boş eleştiri yapıyorlar.
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HAHA:türkiyede okumak kadar sacma bir iş yok.lise bitir bekçi ol yeter okusan ya is bulamassın yada kpss de sürün
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ADİL:ayyynen kardeşim sonuna kadar haklısın. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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