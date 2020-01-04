Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı

Çarşı ve mahalle bekçiliği için 2019'da iki ayrı dönemde yapılan sınavların sonuçları açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, adaylar sınav sonuçlarına www.pa.edu.tr internet adresinden ulaşabilecek.

15 GÜN İÇİNDE BAŞVURULMASI GEREKİYOR

Asıl adayların, atama için gerekli belgelerle ilan tarihinden itibaren 15 iş günü içinde il emniyet müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

BAKAN SOYLU: SONUÇLAR 1 HAFTA İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü mülakat sonuçlarının bir hafta içerisinde açıklanacağını söylemişti. Bakan Soylu ayrıca, kadın bekçi alımının yapılmayacağını açıklamıştı.

BEKÇİ MAAŞI 2020 NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 6,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısında toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 5'lik zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 1,5'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.

Bekçi maaşları yeni zamlarla birlikte 4409 TL'ye yükseldi.