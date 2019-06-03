Çarşı ve pazarda bayram yoğunluğu

Malatya
'da çarşı ve pazarda Ramazan Bayramı
öncesi hareketlilik yaşanıyor.
Bayramının yaklaşmasıyla vatandaşlar bayramlık alış verişlerini yapmak için çarşı ve pazarlara indi.
Bayram şekeri, tatlı, bayramlık ayakkabı ve kıyafet almak için kent merkezinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, fiyat karşılaştırması yaparak, bütçesine uygun yerlerde alışverişini yapmaya çalışıyor.
Baklava yerine kadayıfı tercih eden bazı vatandaşlar ise kadayıfçıların önünde kuyruk oluşturdu.
Kaynak: AA
Ramazan Bayramı
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