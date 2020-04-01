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Çarşı Yapı ve Küçük Sanayi Sitesi dezenfekte edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temizlik araçlarıyla İzmit ilçesi Çarşı Yapı ve Küçük Sanayi Sitesi alanında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

01.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:49
Çarşı Yapı ve Küçük Sanayi Sitesi dezenfekte edildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temizlik araçlarıyla İzmit ilçesi Çarşı Yapı ve Küçük Sanayi Sitesi alanında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan korona virüsünden (Covid-19) dolayı Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, bu kapsamda İzmit ilçesi Çarşı Yapı ve Küçük Sanayi Sitesi alanında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Halkın ortak kullanım alanlarının yanı sıra iş hayatının devam ettiği alanlar da Büyükşehir Belediyesi tarafından ilaçlanıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İzmit ilçesi Çarşı Yapı ve Küçük Sanayi Sitesi alanında dezenfekte işlemi yaptı. Alan içerisinde bulunan otobüs durakları da ekipler tarafından ilaçlandı. Lokasyonların tek seferlik dezenfekte edilmediğini belirten Büyükşehir ekipleri, uygulamanın periyodik şekilde tekrarlanacağını belirtti. - KOCAELİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit, Güncel
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